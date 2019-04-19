Кросби: давно у меня не было такого длинного межсезонья

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением о ситуации в команде после вылета из плей-офф в результате поражения от «Нью-Йорк Айлендерс» (0-4) в серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Я расстроен, что у меня будет такое длинное межсезонье. Уже давно такого не было. Надо подумать, что было не так. Времени будет достаточно. Лето получится долгим, можно будет вспомнить, как складывался сезон, и разобраться в причинах такого выступления. Но потом надо будет двигаться дальше и готовиться к новому сезону.

Хоккеисты должны оценивать себя, понимать, в чём им надо прибавить. Я сделаю выводы и постараюсь поработать над разными аспектами своей игры», — цитирует Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.