Рутерфорд: в этом году не увидел в «Питтсбурге» сплочённой команды

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд поделился мнением о ситуации в команде после вылета из плей-офф в результате поражения от «Нью-Йорк Айлендерс» (0-4) в серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Мне интересно, не произошло ли это потому, что слишком многие в команде, став двукратными обладателями Кубка Стэнли, оказались довольны тем, как сложилась их карьера. Значит ли это, что нам надо меняться, чтобы у команды вновь загорелись глаза?

В 2016 и 2017 годах мы были командой. Очень сплочённой командой. В этом году я этого не увидел. С самого начала сезона. Я не видел, чтобы ребята действовали как команда.

Думаю, что в нашем распоряжении есть не один год. Судя по тому, как мы завершили сезон, у нас есть возможности изменить ситуацию. У нас много хороших ребят, и у них хорошая репутация. Они выиграли Кубок Стэнли, внесли существенный вклад в этот успех. В зависимости от того, что мы запланируем, у нас есть ценные ресурсы, которыми мы можем воспользоваться для перемен», – цитирует Рутерфорда официальный сайт НХЛ.