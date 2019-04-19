«Спартак» продлил контракт с форвардом Черных, у него ноль голов в сезоне

«Спартак» заключил новый контракт с нападающим Дмитрием Черных, информирует официальный сайт московского клуба. Соглашение носит двусторонний (КХЛ/ВХЛ) характер и рассчитано на один сезон.

В системе «Спартака» Черных выступал в сезоне-2013/14 и в двух предыдущих сезонах. В минувшем сезоне 34-летний нападающий принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых не сумел отметиться набранными очками, заработав показатель полезности "-4". В пяти матчах плей-офф на счету Дмитрия 1 (0+1) очко при полезности "+1". Также Черных провёл четыре матча в ВХЛ в составе «Химика».

Помимо «Спартака» в КХЛ хоккеист играл за «Ладу», новокузнецкий «Металлург» и «Салават Юлаев». В общей сложности он провёл 178 матчей, в которых забросил 15 шайб и сделал 21 передачу.