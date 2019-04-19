Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Авангард» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

И. Воробьёв: Дацюк пристально следит за собой и не останавливается в развитии

И. Воробьёв: Дацюк пристально следит за собой и не останавливается в развитии
Хоккей / КХЛ

Главный тренер СКА Илья Воробьёв вспомнил перипетии серии первого раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком» (4-2). По ходу серии «армейцы» проигрывали со счётом 0-2.

«В первом матче, наверное, была недооценка, но затем снова получили по шапке. Это и заставило действовать в правильном направлении — следующие четыре встречи мы выиграли. Я по-разному реагирую на ситуацию, бываю уравновешенным, бываю и нормально так кричащим. Тогда была достаточно тонкая грань: накричишь — и можно передавить. И так счёт 0-2. Так что иногда взбучка бывает полезна, а иногда лучше оставить ребят в покое.

Серия с ЦСКА? Весь плей-офф — это череда деталей и мелочей. Если сейчас начну всё это раскрывать, то мои слова начнут звучать как оправдание. К тому же седьмой матч — он совсем особенный. Два раза в карьере мне удавалось их выиграть, на сей раз, к сожалению, не сложилось. Чуть-чуть не хватило там, чуть-чуть здесь.

Дацюк – прекрасный хоккеист. Заменить игрока такого класса, конечно, очень сложно. В чём секрет его долголетия? Секрет обычно сидит в голове. Это профессиональное отношение к делу и саморазвитие. Он пристально следит за собой и никогда не останавливается в развитии», — приводит слова специалиста официальный сайт КХЛ.

Дацюк: если дадите мне билеты, поеду на чемпионат мира
Россия впечатлила перед ЧМ. Что будет, когда приедут наши звёзды?
Швейцария не доставила особых проблем молодой команде Ильи Воробьёва.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент