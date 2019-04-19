И. Воробьёв: Дацюк пристально следит за собой и не останавливается в развитии

Главный тренер СКА Илья Воробьёв вспомнил перипетии серии первого раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком» (4-2). По ходу серии «армейцы» проигрывали со счётом 0-2.



«В первом матче, наверное, была недооценка, но затем снова получили по шапке. Это и заставило действовать в правильном направлении — следующие четыре встречи мы выиграли. Я по-разному реагирую на ситуацию, бываю уравновешенным, бываю и нормально так кричащим. Тогда была достаточно тонкая грань: накричишь — и можно передавить. И так счёт 0-2. Так что иногда взбучка бывает полезна, а иногда лучше оставить ребят в покое.



Серия с ЦСКА? Весь плей-офф — это череда деталей и мелочей. Если сейчас начну всё это раскрывать, то мои слова начнут звучать как оправдание. К тому же седьмой матч — он совсем особенный. Два раза в карьере мне удавалось их выиграть, на сей раз, к сожалению, не сложилось. Чуть-чуть не хватило там, чуть-чуть здесь.

Дацюк – прекрасный хоккеист. Заменить игрока такого класса, конечно, очень сложно. В чём секрет его долголетия? Секрет обычно сидит в голове. Это профессиональное отношение к делу и саморазвитие. Он пристально следит за собой и никогда не останавливается в развитии», — приводит слова специалиста официальный сайт КХЛ.

Дацюк: если дадите мне билеты, поеду на чемпионат мира