Кожевников: победы придают сборной России уверенность

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу сборной России в матче Еврочелленджа с командой Швейцарии (5:2), а также отметил, что игроки едут в сборную благодаря отличной атмосфере и подходу к хоккеистам.

Календарь чемпионата мира — 2019

«Победа сборной крайне важна, она придает уверенность ребятам и тренерскому штабу в правильности выбора состава. Мы понимаем, что далеко из этого состава далеко не все пробьются на чемпионате мира. Сейчас играет много молодых ребят, которые хотят проявить себя. Скажу, что новички довольно неплохо выступили. В целом сборная продемонстрировала хороший, атакующий хоккей.



Из тех, кто присоединится к сборной, я бы не хотел кого-то конкретно выделять — Кучеров, Малкин, Ковальчук. Не исключено ещё появление Овечкина и Кузнецова. Состав подбирается очень даже неплохой. Игроки чувствуют современный подход, отличную атмосферу в сборной. Поэтому и отказников нет», — сказал Кожевников в интервью «Чемпионату».