Сборная США разгромила Словакию на ЮЧМ-2019, Хьюз набрал семь очков

Сборная США разгромила Словакию со счётом 12:5 в матче юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.



Календарь юниорского чемпионата мира — 2019



В составе «звёздно-полосатых» точными бросками отметились Коул Кофилд (трижды), Алекс Тюркотт, Мэттью Болди, Джек Хьюз (четырежды), Джудд Колфилд, Оуэн Линдмарк, Кэм Йорк. У словаков заброшенные шайбы на счету Самуэля Крайча, Доминика Сойки, Адриана Валигуры Мартина Хромьяка и Юрая Элиаша.



Фаворит предстоящего драфта НХЛ Джек Хьюз записал на свой счёт 7 (4+3) очков, а Коул Кофилд набрал 5 (3+2) баллов.

В первом матче на турнире сборная США разгромила команду Швеции со счётом 6:1. 21 апреля американцы встретятся со сборной России, обыгравшей в первой игре Словакию