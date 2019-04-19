Сборная США разгромила Словакию на ЮЧМ-2019, Хьюз набрал семь очков
Сборная США разгромила Словакию со счётом 12:5 в матче юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Календарь юниорского чемпионата мира — 2019
В составе «звёздно-полосатых» точными бросками отметились Коул Кофилд (трижды), Алекс Тюркотт, Мэттью Болди, Джек Хьюз (четырежды), Джудд Колфилд, Оуэн Линдмарк, Кэм Йорк. У словаков заброшенные шайбы на счету Самуэля Крайча, Доминика Сойки, Адриана Валигуры Мартина Хромьяка и Юрая Элиаша.
Фаворит предстоящего драфта НХЛ Джек Хьюз записал на свой счёт 7 (4+3) очков, а Коул Кофилд набрал 5 (3+2) баллов.
В первом матче на турнире сборная США разгромила команду Швеции со счётом 6:1. 21 апреля американцы встретятся со сборной России, обыгравшей в первой игре Словакию
U18 ЧМ-2019
19 апреля 2019, пятница. 16:30 МСК
0:1 – Кофилд (Хьюз) – 07:42 (5x5), 0:2 – Тюркотт (Мойнихан, Болди) – 17:27 (5x5), 1:2 – Крайч (Гольян, Туран) – 19:31 (5x4), 1:3 – Болди (Хеллесон, Мойнихан) – 19:41 (5x5), 1:4 – Хьюз (Кофилд) – 20:59 (5x5), 2:4 – Сойка (Чайкович) – 25:42 (5x3), 2:5 – Колфилд (Тюркотт) – 39:47 (5x4), 2:6 – Хьюз (Гилдон, Кофилд) – 41:55 (5x5), 2:7 – Линдмарк (Тюркотт, Уоррен) – 43:15 (5x5), 3:7 – Валигура – 45:09 (4x5), 4:7 – Хромьяк – 46:21 (4x5), 4:8 – Кофилд (Хьюз) – 50:34 (5x5), 4:9 – Хьюз (Тюркотт, Болди) – 52:13 (5x4), 5:9 – Элиаш (Гайдош) – 54:12 (5x5), 5:10 – Хьюз – 55:00 (5x5), 5:11 – Йорк (Хеллесон, Фаррелл) – 55:32 (5x5), 5:12 – Кофилд (Хьюз, Болди) – 57:17 (5x4)