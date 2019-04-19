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«Авангард» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Авангард» — ЦСКА: Слепышев ударил ногой Емелина и получил «5+20»

«Авангард» — ЦСКА: Слепышев ударил ногой Емелина и получил «5+20»
Хоккей / КХЛ

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев досрочно завершил четвёртый матч серии финала Кубка Гагарина с «Авангардом». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Форвард «армейцев» получил дисциплинарный штраф до конца игры за удар ногой защитника «ястребов» Алексея Емелина в концовке первого периода. ЦСКА ведёт в серии со счётом 3-0, но проигрывает с минимальным счётом в четвёртой игре.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Стольберг — Деарне — Бек;
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Пивцакин — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Галимов;
Манукян, Яремчук, Кошелев — Стась — Петров.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Мамин — Андронов — Карнаухов;
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев.

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Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.

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