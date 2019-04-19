«Авангард» — ЦСКА: Слепышев ударил ногой Емелина и получил «5+20»

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев досрочно завершил четвёртый матч серии финала Кубка Гагарина с «Авангардом». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Форвард «армейцев» получил дисциплинарный штраф до конца игры за удар ногой защитника «ястребов» Алексея Емелина в концовке первого периода. ЦСКА ведёт в серии со счётом 3-0, но проигрывает с минимальным счётом в четвёртой игре.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Медведев — Франсон, Стольберг — Деарне — Бек;

Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Пивцакин — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Галимов;

Манукян, Яремчук, Кошелев — Стась — Петров.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Мамин — Андронов — Карнаухов;

Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;

Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев.

Светлаков: игроки «Авангарда» будут провоцировать? Нам надо жёстко отвечать

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.