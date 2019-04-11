Светлаков: игроки «Авангарда» будут провоцировать? Нам надо жёстко отвечать

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом».

«Успокоились после серии со СКА, готовимся к «Авангарду». Все мысли о финале. Тальбо, Емелин, Деарне будут провоцировать? Не будем обращать на это внимание. Нам надо показывать свой хоккей, жёстко отвечать.

У нас каждый может сыграть друг с другом, но Капризов, конечно, усилил нашу тройку. Такой игрок, как Кирилл, усилит любое звено. В плей-офф забываешь о личной статистике, идёт работа на команду.

У «Авангарда» хорошая и мастеровитая команда. Скорость, агрессия, жёсткий стиль игры. Защитники у них тяжеловесы, нам всё расскажут, как против них играть. Последний бой – он трудный самый.

У Омска хорошее большинство, это видно по ходу серий. Постараемся его нейтрализовать. Передать ли что-то Шумакову? А что уже передавать? Всё решится на льду. Про слабые стороны Бобкова нам скажет тренер вратарей, будет разбор», — передаёт слова Светлакова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.