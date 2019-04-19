ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина

«Авангард» встречался с ЦСКА в четвёртом матче серии финала Кубка Гагарина. Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 3:2 ОТ. Московский клуб выиграл серию со счётом 4-0.



«Армейцы» впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. До этого ЦСКА дважды выходил в финал и в обоих случаях проигрывал. В 2016 году «армейцы» проиграли в семи матчах магнитогорскому «Металлургу», а спустя два года проиграли «Ак Барсу» со счётом 1-4.



Омская команда открыла счёт в первом периоде благодаря голу Сергея Шумакова, реализовавшего численный перевес. Тренерский штаб «армейцев» взял запрос на блокировку вратаря, однако судейская бригада не стала менять первоначальное решение. Через пять минут преимущество команды Боба Хартли укрепил Коди Франсон. «Армейцы» отыграли один гол во втором периоде стараниями Кирилла Капризова. Константин Окулов восстановил паритет за три минуты до сирены об окончании третьего периода.

ЦСКА вошёл в историю КХЛ. Первый Кубок Гагарина — и сразу рекорд! Команда Игоря Никитина выиграла серию у «Авангарда» со счётом 4-0. Раньше такое не удавалось никому!