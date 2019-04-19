Сорокин — четвёртый вратарь, признанный самым ценным игроком плей-офф КХЛ

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин признан самым ценным игроком плей-офф. Это пятый случай в истории КХЛ, когда титул MVP достаётся голкиперу.



Дважды самым ценным игроком признавали Александра Ерёменко, по одному разу — Василия Кошечкина и Константина Барулина. В финальной серии Сорокин отыграл на ноль в двух матчах подряд и стал первым вратарём, кому удалось добиться такого достижения.



«Армейцы» впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина, обыграв в четырёх матчах «Авангард». Решающий гол в четвёртом матче забил нападающий Максим Мамин. До этого ЦСКА дважды выходил в финал и в обоих случаях проигрывал. В 2016 году «армейцы» проиграли в семи матчах магнитогорскому «Металлургу», а спустя два года — «Ак Барсу» со счётом 1-4.

ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина