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Сушинский: до последнего верил, что «Авангард» зацепит серию, но не получилось

Сушинский: до последнего верил, что «Авангард» зацепит серию, но не получилось
Хоккей / КХЛ

Президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился эмоциями после поражения команды в финале Кубка Гагарина.

«Расстроился после финала, не ожидал, что проиграем 0-4. До последнего верил, что зацепим серию, но не получилось. Если оценить целиком сезон… Мы сделали невозможное, и это успокаивает. Нужно строить команду на следующий год и потом пить уже из Кубка.

У нас очень хороший тренерский штаб, кроме того нужно сказать спасибо Лёше Емелину, Женьке Медведеву, Максу Тальбо. Они в раздевалке делали такую погоду… Держали команду, двигали вперёд, настраивали на игры. Не надо было вмешиваться, они вели молодых ребят, хорошо, что молодые прошли такую школу», — приводит слова Сушинского пресс-служба КХЛ.

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