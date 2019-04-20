Медведев: никто предположить не мог, что «Авангард» сможет так выступить

Защитник «Авангарда» Евгений Медведев поделился эмоциями после поражения команды в четвёртом матче серии финала Кубка Гагарина с ЦСКА. Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу столичного клуба.

«Эта команда – семья! Эмоции самые положительные. Жалко, конечно, что уступили в финале, есть неприятный осадок… Но, тем не менее, мы благодарны болельщикам и в Омске, и Балашихе, всем кто нас поддерживал. Нужно сделать правильные выводы, отрицательный опыт – самый лучший, нужно продолжать работать, всё в наших руках.

Наверное, не верил, что дойдём так далеко. Новый коллектив, тренерский штаб, руководство, новое место… Никто предположить не мог, что сможем так выступить, я горжусь всеми, кто ковал этот успех», — приводит слова Медведева пресс-служба КХЛ.