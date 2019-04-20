Рирден: мы обещали вернуть Смит-Пелли в «Вашингтон», если кто-то получит травму

Главный тренер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал вызов нападающего Деванте Смит-Пелли из фарм-клуба АХЛ.



«Чтобы выйти на прошлогодний уровень, ему надо много играть. Его отправили в „Херши“, и там у него было много игрового времени… Его обещали вернуть в „Кэпиталз“, когда кто-нибудь получит травму, и у него появится шанс получить место в составе. Таков был наш план с самого начала. Теперь такая возможность появилась», — приводит слова Рирдена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



«Вашингтон» играет в первом раунде плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». После четырёх матчей счёт в серии — 2-2. Пятая игра пройдёт на площадке столичного клуба. Во втором раунде победитель противостояния сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», который обыграл в четырёх матчах «Питтсбург Пингвинз».

«Вашингтон» вызвал из фарм-клуба форварда Смит-Пелли