«Вашингтон» вызвал из фарм-клуба форварда Смит-Пелли

«Вашингтон Кэпиталз» вызвал из фарм-клуба нападающего Деванте Смита-Пелли, информирует официальный сайт столичной команды. В обратном направлении проследовал голкипер Витек Ванечек.



В нынешнем сезоне 26-летний форвард провёл 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ и записал на свой счёт четыре заброшенные шайбы и четыре результативные передачи. В 20 матчах за «Херши Беарз» в АХЛ Смит-Пелли набрал 14 (6+8) очков.



«Вашингтон» играет в первом раунде плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». После четырёх матчей счёт в серии равный — 2-2. Пятая игра пройдёт на площадке столичного клуба. Во втором раунде победитель противостояния сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», который обыграл в четырёх матчах «Питтсбург Пингвинз».

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