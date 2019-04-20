Гуськов: Никитин чуть переиграл Хартли, ЦСКА по праву завоевал Кубок Гагарина

Заслуженный мастер спорта эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Александр Гуськов прокомментировал первую в истории победу московских «армейцев» в Кубке Гагарина.



«Причина резкой перемены в характере игры в третьем периоде четвёртого матча кроется в ЦСКА. Если посмотрим статистику третьих периодов в плей-офф, то «армейцы» — лучшие по этому показателю. Они лучшие по этому показателю, и это было видно в скоростях. ЦСКА надо было отыгрываться, и все силы были брошены на то, чтобы забросить шайбу. А «Авангард» в этот момент отошёл назад и сыграл более пассивно в отношении своей обороны. И это позволило Окулову забросить вторую шайбу. Голы, которые пропускаешь в конце игры, после того как вёл — 2:0, просто убивают. И дальше красно-синие просто дожали соперника и сделали своё дело. Вчера «Авангард» сделал то, чего им не удавалось в этой серии: повёл в счёте. Соответственно, игра лучше раскрылась. И ЦСКА начал играть на то, чтобы забить, а не на удержание счёта. Соответственно, игра в этом плане получила такой разворот. И мы увидели открытый хоккей, чего не было на протяжении трёх предыдущих матчей.



Все увидели, что вчера Хартли начал тасовать тройки. В этом плане, возможно, Никитин переиграл его чуть раньше. Он отправил Капризова в четвёртое звено, тем самым уравняв шансы каждого сочетания на то, чтобы забросить. С приходом Кирилла эта тройка настолько преобразилась, что можно сказать, что на них рассчитывали как на звено, которое может сделать результат. И это получилось. В какой-то степени шайба Капризова была важной психологически для «армейцев». Их победу нужно назвать заслуженной. У них был долгий путь, очень много работы и результат, который вылился в Кубок Гагарина. Если взять «Авангард», то тяжело, собрав хорошую команду, с хорошим тренерским штабом за один год выиграть Кубок Гагарина. Такого практически не бывает. У ЦСКА же из года в год была плодотворная работа. У них были ошибки в прошлых сезонах, но «армейцы» их учли и сделали из них определённые выводы. Соответственно, команда, достойно выступив, по праву завоевала Кубок Гагарина», — сказал Гуськов «Чемпионату».

Истинный чемпион. «Авангард» был очень крут, но ЦСКА будто с другой планеты На этой планете много денег, но ещё больше – мастерства, терпения и выдержки.