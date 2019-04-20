Сборная России сформировала окончательную заявку на ЮЧМ-2019

Сборная России сформировала окончательную заявку на юниорский чемпионат мира 2019 года, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Тренерский штаб заполнил последние два места в заявке, включив туда защитника Шакира Мухамадуллина («Толпар») и нападающего Ярослава Лихачева («Гатино Олимпикс»).



Полностью заявка сборной выглядит так:



Вратари: Ярослав Аскаров («СКА-Варяги»), Илья Горбунов («Белые Медведи»), Всеволод Скотников («Красная Армия»).



Защитники: Николай Буренов («Русские Витязи»), Никита Ващенко («СКА-Варяги»), Александр Кирпичников («Белые Медведи»), Семен Чистяков («Толпар»), Иван Рогов («Алмаз»), Никита Седов («Реджайна Пэтс»), Шакир Мухамадуллин («Толпар»).



Нападающие: Родион Амиров («Толпар»), Егор Брызгалов («Динамо» М), Максим Грошев («Реактор»), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Омские Ястребы»), Данил Гущин («Маскегон Ламберджекс»), Тахир Мингачев (ЦСК ВВС), Илья Николаев («Локо»), Василий Подколзин («СКА-1946»), Егор Спиридонов, Дмитрий Шешин (оба — «Стальные Лисы»), Марат Хуснутдинов («Витязь»), Ярослав Лихачёв («Гатино Олимпикс»).

Подколзин молчал, но у России есть другой козырь. Словаки повержены на ЮЧМ Дубль форварда «Омских ястребов» Грицюка принёс России первый успех на турнире в Швеции. Но нашей сборной нужно что-то делать с дисциплиной.