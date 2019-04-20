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Сорокин, Робинсон и Григоренко — лучшие игроки финала Кубка Гагарина

Сорокин, Робинсон и Григоренко — лучшие игроки финала Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лауреатов финала плей-офф в трёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Илья Сорокин (ЦСКА), одержавший победу во всех четырёх матчах серии с «Авангардом», в том числе две на ноль. Голкипер «армейского» клуба отразил 96,40% бросков, при коэффициенте надёжности 0,93. Максимальный безголевой отрезок Сорокина составил 137 минут 55 секунд – это рекорд лиги для финальных серий Кубка Гагарина.

Лучшим защитником признан Мэт Робинсон (ЦСКА), отметившийся двумя голевыми передачами в четырёх матчах финальной серии при показателе полезности "+7" (лучший показатель среди игроков финала). В среднем защитник «армейцев» проводил на льду 24 минуты 46 секунд.

Лучшим нападающим признан Михаил Григоренко (ЦСКА), в четырёх матчах серии набравший 6 (5+1) очков (лучший показатель среди игроков финала) при показателе полезности "+5". Форвард забивал в трёх из четырёх поединков, стал автором первого в истории хет-трика финальных серий Кубка Гагарина (в первом матче серии, одна из шайб стала победной).

Истинный чемпион. «Авангард» был очень крут, но ЦСКА будто с другой планеты
На этой планете много денег, но ещё больше – мастерства, терпения и выдержки.
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