Гавриков будет играть в «Коламбусе» под 44-м номером

Новичок клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков будет играть под 44-м номером, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Аарон Порцлайн.



Гавриков переехал в Петербург в 2017 году и в составе СКА стал обладателем Кубка континента. В прошлом году завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане в составе сборной России.



С Гавриковым достигнута договорённость, что в случае вылета «Коламбуса» из плей-офф он пополнит состав сборной России и примет участие в чемпионате мира, который стартует 10 мая. Первый раунд Кубка Стэнли завершается 24 апреля, второй — 7—8 мая.



23-летний Гавриков был выбран «Коламбусом» на драфте-2015 под общим 159-м номером.

«Коламбус» заключил двухлетний контракт с Владиславом Гавриковым