Сборная России переиграла Латвию и одержала вторую победу на ЮЧМ-2019

Юниорская сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира, который проходит в Швеции. Подопечные Владимира Филатова обыграли команду Латвии со счётом 5:1.



Календарь юниорского чемпионата мира — 2019



Россияне открыли счёт на 14-й минуте стараниями Максима Грошева, и на первый перерыв команда Филатова ушла с минимальным преимуществом. Во втором игровом отрезке Райвис Ансонс восстановил паритет, на что сборная России ответила голами Семёна Чистякова и Дмитрия Шешина. На последней минуте Родион Амиров и Тахир Мингачёв установили окончательный счёт.



В первой игре на турнире подопечные Филатова обыграли словаков со счётом 6:3. 21 апреля сборная России встретится с командой США, одержавшей две уверенные победы в первых встречах на турнире.