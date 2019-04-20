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Сборная России переиграла Латвию и одержала вторую победу на ЮЧМ-2019

Сборная России переиграла Латвию и одержала вторую победу на ЮЧМ-2019
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Юниорская сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира, который проходит в Швеции. Подопечные Владимира Филатова обыграли команду Латвии со счётом 5:1.

Календарь юниорского чемпионата мира — 2019

Россияне открыли счёт на 14-й минуте стараниями Максима Грошева, и на первый перерыв команда Филатова ушла с минимальным преимуществом. Во втором игровом отрезке Райвис Ансонс восстановил паритет, на что сборная России ответила голами Семёна Чистякова и Дмитрия Шешина. На последней минуте Родион Амиров и Тахир Мингачёв установили окончательный счёт.

В первой игре на турнире подопечные Филатова обыграли словаков со счётом 6:3. 21 апреля сборная России встретится с командой США, одержавшей две уверенные победы в первых встречах на турнире.

U18 ЧМ-2019
20 апреля 2019, суббота. 16:30 МСК
Латвия U18
1 : 5
0:1, 1:2, 0:2
Россия U18
0:1 – Грошев (Брызгалов) – 13:35 (5x5), 1:1 – Ансонс (Полцс) – 26:21 (5x5), 1:2 – Чистяков (Николаев) – 31:58 (5x5), 1:3 – Шешин (Хуснутдинов) – 32:49 (5x5), 1:4 – Амиров (Николаев) – 59:40 (en), 1:5 – Мингачёв (Грошев) – 59:48 (5x5)
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