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Сборная Чехии разгромила Швейцарию на ЮЧМ, Ланг оформил хет-трик

Сборная Чехии разгромила Швейцарию на ЮЧМ, Ланг оформил хет-трик
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Сборная Чехии обыграла Швейцарию со счётом 8:2 в матче группового раунда юниорского чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швеции.

Команда Алоиса Гадамчика забросила две шайбы в ходе первого отрезка стараниями Филипа Коффера и Адама Рашки. Во втором игровом отрезке ворота швейцарской команды поразили Мартин Ланг, Адам Рутар и Якуб Рыхловски, на что номинальные хозяева ответили точным броском Дениса Рубаника. В третьем периоде Ланг оформил хет-трик, ещё один гол на свой счёт записал Адам Найман, на что швейцарцы ответили голом Ронни Дехлера.

В следующем матче на турнире чешская команда встретится с Финляндией 21 апреля. Швейцарцы на следующий день сыграют с командой Беларуси.

Календарь юниорского чемпионата мира — 2019

U18 ЧМ-2019
20 апреля 2019, суббота. 16:30 МСК
Швейцария U18
2 : 8
0:2, 1:3, 1:3
Чехия U18
0:1 – Коффер (Мышак) – 02:01 (5x4), 0:2 – Рашка (Баринка) – 12:21 (5x5), 0:3 – Ланг – 21:18 (5x4), 0:4 – Рутар (Пшеничка) – 22:40 (5x4), 1:4 – Рубаник (Шантон) – 24:44 (5x4), 1:5 – Рыхловски (Коффер) – 38:34 (5x5), 1:6 – Ланг (Пржикрыл) – 40:32 (5x5), 2:6 – Дехлер – 50:52 (5x5), 2:7 – Найман (Кубичек) – 51:50 (5x5), 2:8 – Ланг (Найман) – 56:22 (5x5)
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