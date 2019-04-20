Сборная Чехии разгромила Швейцарию на ЮЧМ, Ланг оформил хет-трик

Сборная Чехии обыграла Швейцарию со счётом 8:2 в матче группового раунда юниорского чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швеции.



Команда Алоиса Гадамчика забросила две шайбы в ходе первого отрезка стараниями Филипа Коффера и Адама Рашки. Во втором игровом отрезке ворота швейцарской команды поразили Мартин Ланг, Адам Рутар и Якуб Рыхловски, на что номинальные хозяева ответили точным броском Дениса Рубаника. В третьем периоде Ланг оформил хет-трик, ещё один гол на свой счёт записал Адам Найман, на что швейцарцы ответили голом Ронни Дехлера.

В следующем матче на турнире чешская команда встретится с Финляндией 21 апреля. Швейцарцы на следующий день сыграют с командой Беларуси.

Календарь юниорского чемпионата мира — 2019