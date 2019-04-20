Подколзин — о ЮЧМ: российская команда должна обыгрывать Америку

Нападающий юниорской сборной России Василий Подколзин подвёл итоги выигранного матча с Латвией (5:1) на ЮЧМ по хоккею.

«Мы не реализовали свои моменты. Игра полностью шла от нас. Статистика налицо — мы бросили 40 раз, надо с реализацией что-то делать. Немного не прочувствовали Силовса, не нашли слабое место, иногда бросали вхолостую. Но мы выиграли — двигаемся дальше.



Что будет завтра? Когда Россия и США играют, это всегда хороший, быстрый хоккей. Считаю, победил тот, кто будет дисциплинированнее, кто лучше сыграет в обороне.

Беседа с Хьюзом? Ничего особенного, просто первый раз удалось пообщаться. Вспоминали предыдущие игры, когда играли друг против друга. Хороший парень, такой же хоккеист. Но считаю, что наша команда должна обыгрывать Америку», — цитирует Подколзина официальный сайт ФХР.