Александр Радулов за семь минут оформил дубль в матче с «Нэшвиллом»

В пятом матче серии первого раунда плей-офф «Нэшвилл Предаторз» принимает «Даллас Старз». Во втором периоде команда из штата Техас ведёт со счётом 3:2.

Третью шайбу гостей на седьмой минуте второго периода забросил российский нападающий Александр Радулов, ассистентом выступил Джейми Бенн. Это четвёртый гол Радулова в плей-офф. Всего на его счету 5 (4+1) очков в пяти играх при показателе полезности «+5». Две шайбы российского форварда разделили семь минут.

Видео можно посмотреть также в «твиттере» Пита Блэкберна.

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте усилиями форварда хозяев Рокко Гримальди. Спустя шесть минут равновесие восстановил Джейсон Дикинсон.

«Даллас» завершил регулярный чемпионат на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции.