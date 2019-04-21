Хет-трик Шварца вывел «Сент-Луис» во второй раунд Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» провёл шестой матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Виннипег Джетс». Игра состоялась в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз-центр и закончилась со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) в пользу хозяев. Таким образом, «Сент-Луис» одержал победу в серии — 4-2. Гости завершили своё выступление в турнире.

Главным героем встречи стал форвард хозяев Джейден Шварц, который оформил хет-трик. Голами в составе «Джетс» отметились Дастин Бафлин и Брайан Литтл.

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 18 минут 47 секунд, нанёс три броска в створ ворот и совершил 2 силовых приёма. Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев и защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов не отметились результативными действиями.