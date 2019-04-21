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Хет-трик Шварца вывел «Сент-Луис» во второй раунд Кубка Стэнли

Хет-трик Шварца вывел «Сент-Луис» во второй раунд Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ

«Сент-Луис Блюз» провёл шестой матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Виннипег Джетс». Игра состоялась в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз-центр и закончилась со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) в пользу хозяев. Таким образом, «Сент-Луис» одержал победу в серии — 4-2. Гости завершили своё выступление в турнире.

Главным героем встречи стал форвард хозяев Джейден Шварц, который оформил хет-трик. Голами в составе «Джетс» отметились Дастин Бафлин и Брайан Литтл.

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 18 минут 47 секунд, нанёс три броска в створ ворот и совершил 2 силовых приёма. Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев и защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов не отметились результативными действиями.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
21 апреля 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
3 : 2
1:0, 1:0, 1:2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Шварц (Шенн) – 00:23 (5x5), 2:0 – Шварц (Бозак, Данн) – 32:36 (5x5), 3:0 – Шварц (О'Райлли, Пьетранджело) – 43:55 (5x5), 3:1 – Бафлин (Хейз, Копп) – 52:17 (5x5), 3:2 – Литтл (Перро, Бафлин) – 59:23 (4x5)
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