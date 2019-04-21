Александр Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня.

Главной звездой признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, оформивший хет-трик в матче с «Виннипег Джетс» (3:2, 4-2). «Блюзмены» пробились в следующий раунд.

Второй звездой стал форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём, забросивший две шайбы и сделавший две результативные передачи в игре с «Каролиной Харрикейнз» (6:0, 3-2).

Замкнул тройку лучших форвард «Даллас Старз» Александр Радулов, забросивший две шайбы в игре с «Нэшвилл Предаторз» (5:3, 3-2). Россиянин провёл на льду 18 минут 50 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, и закончил матч с показателем полезности «+3». Две шайбы российского форварда разделили семь минут.