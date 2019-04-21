У нападающего «Вашингтона» Оши диагностирован перелом ключицы

«Вашингтон Кэпиталз» провёл пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». Игра состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась с разгромным счётом 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) в пользу хозяев.

В этом матче не принимал участия форвард «столичной» команды Ти Джей Оши. Американский нападающий получит травму в предыдущей игре серии, когда очень неудачно упал на борт после толчка со стороны Уоррена Фёгеле. После завершения пятого матча севроамериканский журналист Барри Сврлуга сообщил, что у нападающего «Вашингтона» диагностирован перелом ключицы. Таким образом, Ти Джей практически наверняка не поможет «Кэпиталз» в продолжении кубкового похода.

Главным героем встречи стал форвард хозяев Никлас Бекстрём, который оформил дубль и отметился двумя результативными передачами. 3 (1+2) очка набрал капитан «столичных» Александр Овечкин. Шат-аут оформил голкипер хозяев Брэйден Холтби, отразивший 30 бросков.

