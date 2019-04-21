Никлас Бекстрём повторил достижение Евгения Кузнецова и Дино Сиссарелли

«Вашингтон Кэпиталз» провёл пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». Игра состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась с разгромным счётом 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал форвард хозяев Никлас Бекстрём, который оформил дубль и отметился двумя результативными передачами. Шведский нападающий стал третьим игроком в истории «Вашингтона», во второй раз за карьеру набравшим четыре очка в матче плей-офф. Ранее подобным достижением отметились Дино Сиссарелли и Евгений Кузнецов.

На старте серии Никлас достиг отметки в 100 очков за карьеру в плей-офф НХЛ. Он стал вторым действующим игроком в составе «Вашингтона» после капитана команды Александра Овечкина, преодолевшим этот рубеж.