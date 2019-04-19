Клуб НХЛ победил, забив в сдвинутые ворота. Засчитали бы такой гол в КХЛ?

В серии «Сент-Луиса» и «Виннипега» происходят настоящие чудеса. До пятого матча обе команды по два раза выиграли в гостях, причём номинальные фавориты «реактивщики» смогли вернуться после счёта 0-2. Казалось, что лимит неожиданностей в этом противостоянии исчерпан и страстные фанаты в Манитобе наконец-то увидят победу своих любимцев собственными глазами, но их ждало новое жестокое разочарование.

Весь пятый матч «Виннипег» лидировал в счёте — после ранних голов Адама Лаури и Кевина Хейза хоккеистам «Джетс» оставалось лишь спокойно доиграть концовку, чтобы одержать, возможно, решающую победу в серии. Но вторая половина игры вместил в себя такое количество хоккейных чудес, которые ещё долго будут обсуждаться.

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Началось всё с того, что Кевин Хейз, имевший прекрасный шанс оформить голевой дубль и полностью перекрыть «блюзменам» возможность для «возвращения», зачем-то выбил шайбу с линии чужих ворот. Безусловно, это было сделано неумышленно, но если бы Хейз не трогал шайбу, то она с большой долей вероятности заползла бы за ленточку самостоятельно. Этот чудо-сейв придал сил «Сент-Луису», который после этого ожесточённо набросился на ворота хозяев.

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В начале третьего периода нападающий «Сент-Луиса» Райан О'Райлли забил в большинстве и сократил отставание гостей до минимума, а ещё через 12 минут в ворота «Джетс» был засчитан очень необычный гол. Сама «рамка» была сбита нападающим «Блюз» Оскаром Сундквистом, но взятие ворот было признано состоявшимся. Как объяснил один из главных арбитров Стив Козари, часть гибкого крепления ворот находилась в ледяной лунке, когда был нанесён бросок. Согласно правилам, такой гол должен быть засчитан.

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Легко представить, что были готовы сказать Кевину Хейзу болельщики «самолётов» за 15 секунд до конца основного времени, когда «музыканты» вырвали победу. Джейден Шварц оказался расторопнее всех на пятачке, обескуражив и голкипера «Джетс» Коннора Хеллебайка.

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«Волшебный вечер вторника. Гол за 15 секунд до конца ошеломил «Джетс», — с таким заголовком вышел отчёт о матче в издании St.Louis Post-Dispatch.



«Стратегия победы в серии теперь абсолютно ясна. «Блюзмены» должны как можно скорее проиграть шестой матч дома, чтобы сразу ехать в Манитобу на седьмую встречу, в которой победить и выйти во второй раунд. Стало очевидно, что «Сент-Луис» просто не умеет проигрывать на льду «МТС-плейс». Последняя победа стала для «Блюз» третьей подряд, а ведь стадион в Виннипеге считается одним из сложнейших мест в НХЛ для гостевых команд. У «музыкантов» работает инстинкт выездных воинов, он сформировался в начале календарного года, когда с середины января по середину марта «Сент-Луис» сыграл 22 матча из 30 на выезде», — отметил обозреватель Джим Томас.

Стоит напомнить, что ещё 2 января «Сент-Луис» занимал последнюю строчку в таблице Западной конференции, имея показатель в 15 побед и 22 поражения (4 — в овертайме и по буллитам), но затем «музыканты» выиграли 30 матчей из 45 и финишировали третьими в Центральном дивизионе.