Как вы расцениваете хит Овечкина против Фёгеле?

«Вашингтон Кэпиталз» провёл пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». Игра состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась с разгромным счётом — 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) в пользу хозяев.

Весь матч изобиловал силовыми приёмами, под один из которых угодил нападающий «Харрикейнз» Уоррен Фёгеле. Его опрокинул на лёд капитан «столичных» Александр Овечкин. Главные арбитры матча Дэн О'Рурк и Тим Пил не сочли действия Овечкина нарушением правил.

Видео момента можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

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После завершения пятого матча североамериканский журналист Барри Сврлуга сообщил, что у нападающего «Вашингтона» Ти Джей Оши диагностирован перелом ключицы. Таким образом, Ти Джей практически наверняка не поможет «Кэпиталз» в продолжении кубкового похода. Оши получил тяжёлую травму в результате действия Фёгеле в четвёртом матче.