Бекстрём: сегодня показали хоккей «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал победу в пятом матче серии плей-офф с «Каролиной Харрикейнз» (6:0, 3-2).

«Мы взяли реванш за поражения в третьем и четвёртом матчах. Нас не устроило, как мы провели игры в Каролине. Сегодня мы показали хоккей «Вашингтона». Каждый выложился полностью, все работали как единый механизм. Отсюда и результат», – цитирует Бекстрёма официальный сайт НХЛ.

Шведский нападающий стал третьим игроком в истории «Вашингтона», во второй раз за карьеру набравшим четыре очка в матче плей-офф. Ранее подобное достижение удалось Дино Сиссарелли и Евгению Кузнецову.



На старте серии Никлас покорил 100-очковую отметку за карьеру в плей-офф НХЛ. Он стал вторым действующим игроком в составе «Вашингтона» после капитана команды Александра Овечкина, преодолевшим этот рубеж.