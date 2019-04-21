Бриндамор — о шестом матче: буду исходить из того, что Свечников играть не может

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор заявил, что не рассчитывает на Андрея Свечникова в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2-3).

«Мы плохо играли от начала и до конца. Не могу назвать ни одного игрока в нашей команде, который бы сегодня сыграл хорошо. В плей-офф все должны все силы оставлять на льду, а мы почему-то постоянно отставали. Счёт отражает суть игры. Надо отдать должное «Вашингтону». Они свои моменты реализовали. Отлично сыграли, переиграли нас во всём.

Свечников? Он быстро восстанавливается. Так мне говорят. До тех пор, пока мне не скажут, что шанс есть, я буду исходить из того, что он не может играть», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.