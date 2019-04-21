Литтл: очень тяжело. Не могу смириться. «Виннипег» многого ждал в начале сезона

Форвард «Виннипег Джетс» Брайан Литтл прокомментировал поражение команды в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (2:3, 2-4).

«Очень тяжело. Не могу смириться. Мы многого ждали от себя в начале сезона. Сейчас ощущаем только разочарование», — цитирует Литтла официальный сайт НХЛ.

«Выиграть Кубок очень тяжело. Очевидно, мы были недостаточно хороши. А они сыграли замечательно. В таких случаях всё зависит от характера команды, от того, как бьются ребята. Мы играли до последнего свистка», — прокомментировал поражение капитан «Виннипега» Блейк Уилер.

«Блюзмены» стали первой командой в истории лиги после эры расширения (сезон-1967/68), которая сумела пробиться в следующий раунд плей-офф после того, как занимала последнее место в регулярном чемпионате на отсечке после Нового года (минимум 20 матчей).