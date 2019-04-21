Плэтт — о ЧМ-2019: цель Беларуси — выход в элиту. Других задач и быть не может

Форвард сборной Беларуси по хоккею Джефф Плэтт рассказал о задачах на чемпионат мира — 2019 в первом дивизионе.

«У меня был рейс из Хельсинки в Ригу, но только купив билеты, понял, что в столицу Латвии можно было долететь и из Тампере. Из Риги прилетел сюда, в Минск. После окончания сезона, конечно, был сильно разочарован. Моя команда вылетела в первом раунде плей-офф КХЛ. Не стал долго отдыхать и через короткое время начал тренироваться самостоятельно. Занимался три раза в неделю на льду и в зале вместе с тренером. В принципе, сейчас я в хорошей форме.

Я уже говорил ранее, что мы должны уважать каждого соперника. Неважно, что это за команда, какие хоккеисты там собраны и где они играли раньше. Тот же Казахстан со своими лидерами до сих пор не вышел в элиту. И речь не только о хозяевах чемпионата мира. Как показывает практика, заработать повышение не так просто. Это очень сложное соревнование. Но цель у нас только одна — выйти в группу A (элитный дивизион. — Прим. «Чемпионата»). У белорусской команды просто нет и не может быть других задач на этом турнире», — цитирует Платта официальный сайт Федерации хоккея Республики Беларусь.