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Артём Лукоянов дебютировал в составе ФК «КАМАЗ»

Артём Лукоянов дебютировал в составе ФК «КАМАЗ»
Хоккей / КХЛ

Хоккеист казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов дебютировал в составе футбольного клуба «КАМАЗ».

30-летний спортсмен вышел на замену на 85-й минуте матча Профессиональной футбольной лиги с «Уфой-2», которая закончилась победой клуба из Набережных Челнов со счётом 2:0.

Посмотреть видео выхода Лукоянова на поле в матче ПФЛ можно на странице «Ак Барса» в «Твиттере».

Лукоянов выступает за «Ак Барс» с 2011 года. Нынешний сезон стал для 30-летнего нападающего самым результативным в карьере. Артём набрал 24 (13+11) очка в 62 матчах регулярного чемпионата, став вторым бомбардиром команды среди российских игроков после Даниса Зарипова. В четырёх матчах плей-офф Лукоянов сделал одну результативную передачу.

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