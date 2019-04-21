Джонс: такое впечатление, что Гавриков уже давно в «Коламбусе»

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс поделился впечатлениями от приезда россиянина Владислава Гаврикова. Уроженец Ярославля досрочно расторг соглашение со СКА и подписал контракт с «мундирами».



«Гавриков — открытый человек. Такое впечатление, что он уже давно здесь. Влад чувствует себя свободно, шутит. Мы рады, что он с нами», — цитирует защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Гавриков переехал в Петербург в 2017 году и в составе СКА стал обладателем Кубка континента. В прошлом году завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане в составе сборной России.



С хоккеистом достигнута договорённость, что в случае вылета «Коламбуса» из плей-офф он пополнит состав сборной России и примет участие в чемпионате мира, который стартует 10 мая. Второй раунд Кубка Стэнли завершится 7-8 мая.

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