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Сборная Финлядии проиграла чехам и потерпела третье поражение на ЮЧМ

Сборная Финлядии проиграла чехам и потерпела третье поражение на ЮЧМ
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Сборная Финляндии встречалась с командой Чехии на юниорском чемпионате мира, который проходит в Швеции. Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Алоиса Гадамчика.

Календарь юниорского чемпионата мира — 2019

Чешская команда открыла счёт на 37-й секунде благодаря результативному броску Мартина Ланга. Во втором игровом отрезке команды обменялись голами в большинстве. Патрик Пуйстола восстановил паритет, после чего Филип Коффер снова вывел вперёд номинальных гостей. В третьей двадцатиминутке Матей Томан и Коффер укрепили преимущество чешской команды, на что финны ответили голом Сантери Хаттаки.

Чешская сборная одержала вторую победу на турнире, а финская команда потерпела третье поражение в трёх матчах. Ранее сборная Суоми проиграла Канаде со счётом 3:5 и Беларуси со счётом 3:4.

Турнирная таблица юниорского чемпионата мира — 2019

U18 ЧМ-2019
21 апреля 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Финляндия U18
2 : 4
0:1, 1:1, 1:2
Чехия U18
0:1 – Ланг (Пржикрыл, Мужик) – 00:37 (5x5), 1:1 – Пуйстола (Рятю, Хейнола) – 28:39 (5x4), 1:2 – Коффер (Баринка, Мышак) – 33:49 (5x4), 1:3 – Томан (Петерек, Теплы) – 49:53 (5x5), 1:4 – Коффер (Млчак, Баринка) – 58:36 (5x4), 2:4 – Хатакка – 59:09 (5x5)
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