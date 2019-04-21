Сборная Финлядии проиграла чехам и потерпела третье поражение на ЮЧМ

Сборная Финляндии встречалась с командой Чехии на юниорском чемпионате мира, который проходит в Швеции. Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Алоиса Гадамчика.



Календарь юниорского чемпионата мира — 2019



Чешская команда открыла счёт на 37-й секунде благодаря результативному броску Мартина Ланга. Во втором игровом отрезке команды обменялись голами в большинстве. Патрик Пуйстола восстановил паритет, после чего Филип Коффер снова вывел вперёд номинальных гостей. В третьей двадцатиминутке Матей Томан и Коффер укрепили преимущество чешской команды, на что финны ответили голом Сантери Хаттаки.



Чешская сборная одержала вторую победу на турнире, а финская команда потерпела третье поражение в трёх матчах. Ранее сборная Суоми проиграла Канаде со счётом 3:5 и Беларуси со счётом 3:4.



Турнирная таблица юниорского чемпионата мира — 2019