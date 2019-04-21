Ерёменко и Никулин хотят продолжить карьеру в «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Илья Никулин и голкипер команды Александр Ерёменко хотят остаться в стане бело-голубых. Контракты игроков истекают 30 апреля 2019 года.



«Я буду встречаться с руководством на следующей неделе. Не знаю, какое решение будет принято по итогам переговоров. Я сам хочу остаться в московской команде», — приводит слова Никулина ТАСС.



«Ещё ничего неизвестно насчёт продления контракта. Всё станет понятно на следующей неделе, но я хочу продолжить карьеру только в «Динамо», — сказал Ерёменко.



37-летний Никулин выступал за «Динамо» с 2000 года, пока не перешёл в «Ак Барс» в 2005-м, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Никулин вернулся в московскую команду в 2015 году.



Ерёменко является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.

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