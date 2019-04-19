Ерёменко — о словах Шанцева: я вообще не понял. Ну вызови и скажи, что недоволен

39-летний голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко заявил, что не собирается заканчивать игровую карьеру, и отреагировал на критику со стороны генерального директора бело-голубых Валерия Шанцева.

«Слова Шанцева? Честно говоря, я вообще не понял. Даже не знаю, как ответить на это. Правильно говорят, что абсолютно все недоработали, но выделять конкретно вратарскую позицию… Причём выносить это на какое-то всеобщее обозрение… Я не понимаю этого. Ну, вызови и скажи ребятам, что мы недовольны. В чём проблема? Ради бога.

Вы заметьте, что даже люди, которые добились огромных результатов, никогда не выносят это на обозрение. Это должно оставаться в команде. Это моё личное мнение. По крайней мере, так будет честно. Мне сразу начали звонить люди, которые являются профессионалами своего дела, и они мне говорят: «Сань, ну со стороны мы не понимаем это высказывание». Я не знаю, как отреагировал Бочаров, но я понимаю, где правильно, а где нет.

Я закончил карьеру? Нет, пока я ещё не закончил, буду продолжать дальше. Пока получаю удовольствие от хоккея", — сказал Ерёменко в эфире клубного телевидения.

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