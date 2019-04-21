Филатов: воспользовались слабыми местами США не в полном объёме

Главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов подвёл итоги матча со сборной США (3:6).



«Ожидали от американцев такой игры — они производят впечатление команды без слабых мест. Естественно, слабые места у них есть, к сожалению, мы сегодня воспользовались ими не в полном объёме. Они не очень любят играть в обороне, нам нужно было ловить их на контратаках, моменты были. Но команда забила всего три шайбы, с таким соперником этого мало.



При счёте 3:4 могли изменить исход за несколько минут до конца основного времени. Но у нас всего шесть защитников, можно сказать, что они наелись. В матче с Латвией Никита Седов получил в столкновении с соперником перелом руки, к сожалению, для него турнир закончен.



В целом отрезок в третьем периоде, когда мы перехватили инициативу и забросили, позитивный. Но на фоне усталости один из ведущих защитников допустил нехарактерную ошибку на пересменке, мы пропустили пятую шайбу — она решила исход матча», — цитирует Филатова официальный сайт ФХР.

Филатов: игра с Латвией должна быть забыта в максимально короткий срок