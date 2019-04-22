«Сан-Хосе» установил рекорд НХЛ, забив в меньшинстве во втором овертайме

В шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Сан-Хосе Шаркс» на выезде взял верх над «Вегас Голден Найтс» во втором овертайме – 2:1. Победу «акулам» на 92-й минуте встречи принёс нападающий Томаш Гертл. Он забил самый поздний гол в меньшинстве в истории лиги. В сезоне-2005/06 нападающий «Каролины Харрикейнз» Фернандо Пизани во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» в финале Кубка Стэнли поразил ворота на 64-й минуте игры.

Счёт в конце второго периода открыл Логан Кутюр. В середине второго игрового отрезка Джонатан Маршессо восстановил равновесие. Мартин Джонс отразил 58 бросков из 59.

Гертл — первая звезда матча, Маршессо — вторая, Джонс — третья. Счёт в серии стал равным – 3-3. Решающая встреча состоится в Сан-Хосе 24 апреля.