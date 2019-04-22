Макнэбб провёл сокрушительный силовой приём против Донского в шестом матче серии

В шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Сан-Хосе Шаркс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» во втором овертайме – 2:1. Калифорнийская команда сравняла счёт в серии — 3-3.



В концовке первого овертайма защитник «рыцарей» Брейден Макнэбб провёл сокрушительный силовой приём против нападающего «акул» Йоонаса Донского.

Посмотреть видео силового приёма Макнэбба можно в «твиттере» Hockeyfights.



Счёт в конце второго периода открыл Логан Кутюр. В середине второго игрового отрезка Джонатан Маршессо восстановил равновесие. Победу «акулам» в середине второго овертайма принёс Томаш Гертл. Он отличился при игре в меньшинстве в формате «4 на 5» с передачи Марк-Эдуара Власика. Мартин Джонс отразил 58 бросков из 59.