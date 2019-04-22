Мэттьюс: тяжёлое поражение, нужно извлечь пользу из собственных ошибок

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал поражение в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) в пользу гостей. Американский форвард отметился результативным броском в третьем периоде.



«Тяжёлое поражение. Нам бы очень хотелось завершить серию сегодня, на домашнем льду. Но команде это не удалось. Теперь мы должны перегруппироваться, думать о следующей игре и постараться извлечь пользу из собственных ошибок», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.



Седьмой матч серии состоится 24 апреля мск в Бостоне. Во втором раунде победитель этого противостояния сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».

«Торонто» и «Бостон» снова сыграют седьмой матч. Никто и не сомневался По-другому они не умеют.