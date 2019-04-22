Кэссиди: «Бостон» — «Торонто», седьмой матч. Сделаем удивлённое лицо

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди подвёл итоги шестого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2). «Медведи» сравняли счёт в серии. Седьмой матч состоится 24 апреля мск в Бостоне. Во втором раунде победитель этого противостояния сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».



«Это наша лучшая игра. Впервые за долгое время мы максимально приблизились к своему потолку. Давайте сделаем удивлённое лицо. Седьмой матч, «ТД Гарден», «Бостон» — «Торонто», — сказал Кэссиди на пресс-конференции после игры.



В 2013 году команды встречались в четвертьфинале Восточной конференции, и тогда «Бостон» одержал победу в семи матчах, хотя в решающей игре «медведи» проигрывали со счётом 1:4. В сезоне-2017/18 команды снова встретились в первом раунде плей-офф, и «Брюинз» одержали победу со счётом 4-3, выиграв седьмой матч на своей площадке.

«Торонто» и «Бостон» снова сыграют седьмой матч. Никто и не сомневался По-другому они не умеют.