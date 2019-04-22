КХЛ определила лучших игроков апреля

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов апреля в трёх номинациях.
Лучшим вратарём признан Юха Метсола («Салават Юлаев»), в четырёх матчах отразивший 95,92% бросков, в среднем по 49 за игру (лучшие показатели месяца), при коэффициенте надёжности 1,51.
Лучшим защитником признан Мэт Робинсон (ЦСКА), одержавший вместе с командой победы в шести из девяти матчей и набравший в них 5 (3+2) очков при показателе полезности «+6» (оба показателя лучшие среди защитников).
Лучшим нападающим признан Михаил Григоренко (ЦСКА), одержавший вместе с командой победы в шести из девяти матчей и набравший в них 7 (6+1) очков (лучший результат среди нападающих) при показателе полезности «+4».
В номинации «Лучший новичок» лауреат не определялся.
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Этот приз Юхе Метсоле ещё не дали, но кому, если не ему?