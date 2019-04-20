Кубок Гагарина нашёл обладателя. Плюсы и минусы финала ЦСКА – «Авангард»

11-й сезон Континентальной хоккейной лиги завершился победой ЦСКА над «Авангардом» со счётом 4-0. Чемпионы осыпаны золотым конфетти, Кубок Гагарина получил нового обладателя, реки шампанского выпиты, исторические фотографии сделаны. Пришло время подводить итоги.

ЦСКА вошёл в историю КХЛ. Первый Кубок Гагарина — и сразу рекорд! Команда Игоря Никитина выиграла серию у «Авангарда» со счётом 4-0. Раньше такое не удавалось никому!

Плюсы

ЦСКА выстрадал свой Кубок. Признал даже «Авангард»

ЦСКА шёл к этой победе долгих пять лет. В сезоне-2014/15 «армейская» команда преобразилась и начала выносить всех и вся. Но долгое время полное доминирование в регулярном чемпионате заканчивалось обидными поражениями в плей-офф. 3-0 и итоговые 3-4 со СКА в финале Запада-2015, 3-4 в финале Кубка Гагарина с «Магниткой» в 2016-м, вылет во втором раунде от «Локомотива» в 2017-м, и, наконец, проигрыш «Ак Барсу» 1-4 в сезоне-2017/18.



«Все игры были равными. Мы, наверное, дольше к этому шли, поэтому у ребят была такая остервенелость», — с улыбкой отметил Игорь Никитин на чемпионском льду.

С сезона-2014/15 в ЦСКА осталось только пять игроков — Сорокин, Науменков, Андронов, Мамин и Телегин. Но боль поражений в ранге фаворита знакома многим – Калинин и Попов проигрывали в финале в составе «Авангарда», Капризов, Григоренко, Шалунов и многие другие – в составе ЦСКА.



«Армейцы» за эти годы набили кучу шишек, но не сворачивали со своего курса и в итоге добились цели. «Этот год – год ЦСКА», — говорил заслуженный тренер России Юрий Новиков ещё в ноябре. ЦСКА выстрадал эту победу. Так чаще всего и становятся чемпионами, не с бухты-барахты, а через горький опыт. Даже председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов признал, что победа его команды была бы несправедливой.

Крылов: было бы нечестно, если бы «Авангард» с кондачка выиграл кубок

«Авангард» встал на чемпионский путь

«Авангард» проиграл по делу, в формате пять на пять команда ничего не смогла противопоставить совершенной обороне соперника. Омичи забивали только на свободном льду (в формате четыре на четыре) и в большинстве. Этого оказалось мало, но этот опыт должен стать первым кирпичиком в строительстве чемпионской команды.



У «Авангарда» есть Боб Хартли – один из лучших иностранных тренеров в КХЛ, который до этого выигрывал титулы во всех лигах, где работал. Есть талантливая молодёжь, есть классные вратари, есть чутьё на шикарных легионеров. И, что особенно приятно, в этом сезоне «Авангард» избавился от ярлыка команды, в которой не могут обойтись без скандалов. Омичам не стоит грустить. Они провели потрясающий сезон, встали на правильный путь и должны двигаться дальше. Шаг за шагом, как это сделал ЦСКА.

ЦСКА больше не нужно продавливать отсрочку потолка зарплат

Год назад руководство ЦСКА инициировало отсрочку введения жёсткого потолка зарплат. Изначально в КХЛ планировали ввести изменения в 2019 году, но на совете директоров их перенесли на сезон-2020/21. Президент «армейцев» Игорь Есмантович в этом сезоне не раз высказывался против утверждённого формата потолка, но теперь есть шанс, что он пересмотрит свою позицию. Главная цель достигнута, и можно немного ослабить хватку. Тем более в следующем сезоне потолок ещё не будет жёстким, и есть все шансы, чтобы повторить успех.

Президент ЦСКА: я за жёсткий потолок зарплат, но не образца 2020 года

Есмантович: высказал мнение о потолке зарплат, ещё не раз обсудим это с КХЛ

Минусы

4-0 – это рекорд. Не самый приятный

Никогда ещё финал не заканчивался в четырёх матчах. Всегда была интрига, даже в коротких пятематчевых сериях соперники цепляли хотя бы одну игру, а интриги не было, пожалуй, только в финале-2011, когда «Салават Юлаев» взял первые три матча и выиграл в пяти сериях у «Атланта».



Заслуживал ли «Авангард» хотя бы одной победы? Возможно, во втором матче всё могло сложиться иначе, но исход встречи решил сумасшедший отскок от борта. Везёт сильнейшим. Перед серией в нашем конкурсе прогнозистов лишь один респондент смело поставил на победу ЦСКА со счётом 4-0, большинство же предрекали затяжную битву как минимум из шести матчей.



Конечно, финал – это десерт, который хочется растянуть на подольше, но желания не всегда совпадают с реальностью. Класс соперников был равным, но, видимо, ЦСКА так рвался к этой победе, что не мыслил отдать ни одного сантиметра, ни одного матча. Надеемся, этот рекорд ещё долго никто не повторит.

Истинный чемпион. «Авангард» был очень крут, но ЦСКА будто с другой планеты На этой планете много денег, но ещё больше – мастерства, терпения и выдержки.

Хоккей ЦСКА не стал лучше

Можно много говорить о справедливости победы, но хоккей «армейцев» не стал зрелищнее и интереснее. Наоборот, Никитин довёл системность до абсолюта. С одной стороны, это принесло результат, а значит, критика здесь неуместна. ЦСКА не шарахался из стороны в сторону, а придерживался одной и той же философии, и не нам их судить. С другой, имея в распоряжении такой подбор талантов, не пользоваться таким преимуществом в полную меру достаточно странно. Одно дело, когда закрытый хоккей приносил титулы «рабочему» «Динамо» Знарка, которое иначе и не могло выиграть, другое – когда такой путь выбрала команда, обладающая громадными ресурсами и великолепным составом.