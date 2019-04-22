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Калюжный: Беларусь способна вернуться в элиту ЧМ, надежда на Бэйлена и Плэтта

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Калюжный: Беларусь способна вернуться в элиту ЧМ, надежда на Бэйлена и Плэтта
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Тренер «Юности» Алексей Калюжный оценил шансы сборной Беларуси на возвращение в элитный дивизион чемпионата мира. По мнению уроженца Минска, национальной команде по силам справиться с этой задачей.

«Конечно, сборной Беларуси по силам вернуться в элитный дивизион, выходят ведь две команды. Думаю, что сборная должна выполнять эту задачу, и она ей по силам. Опять же, вопрос, какую игру будет показывать команда. В той же юниорской сборной вратари помогают, и сразу появляются и победы, и всё остальное.

Тут важен баланс между обороной, между атакой. Посмотрим, что получится. Приехали Бэйлен, Плэтт. Большая надежда, что эти ребята тоже помогут сборной вернуться в элиту», — приводит слова Калюжного «Страница хоккея Беларуси».

Плэтт — о ЧМ-2019: цель Беларуси — выход в элиту. Других задач и быть не может
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