Калюжный: Беларусь способна вернуться в элиту ЧМ, надежда на Бэйлена и Плэтта

Тренер «Юности» Алексей Калюжный оценил шансы сборной Беларуси на возвращение в элитный дивизион чемпионата мира. По мнению уроженца Минска, национальной команде по силам справиться с этой задачей.



«Конечно, сборной Беларуси по силам вернуться в элитный дивизион, выходят ведь две команды. Думаю, что сборная должна выполнять эту задачу, и она ей по силам. Опять же, вопрос, какую игру будет показывать команда. В той же юниорской сборной вратари помогают, и сразу появляются и победы, и всё остальное.



Тут важен баланс между обороной, между атакой. Посмотрим, что получится. Приехали Бэйлен, Плэтт. Большая надежда, что эти ребята тоже помогут сборной вернуться в элиту», — приводит слова Калюжного «Страница хоккея Беларуси».

Плэтт — о ЧМ-2019: цель Беларуси — выход в элиту. Других задач и быть не может