«Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Порядиным на два сезона

Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин продлил контракт на два сезона, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба в «Твиттере».



В сезоне-2018/19 22-летний форвард провёл 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Он забросил семь шайб, отдал восемь результативных передач и заработал показатель полезности «-4», проводя на льду по 13 минут в среднем за игру. Порядин выступает в составе «волков» с сезона-2015/16. Всего в КХЛ провёл 114 матча и набрал 42 (20+22) балла.



По итогам регулярного чемпионата «Нефтехимик» занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не сумел попасть в плей-офф. В ходе сезона Андрей Назаров покинул пост главного тренера, и ему на смену пришёл Вячеслав Буцаев.

«Нефтехимик» подтвердил подписание нового контракта с Вячеславом Буцаевым