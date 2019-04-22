Андрей Свечников тренируется с «Каролиной» по отдельной программе

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников принимает участие в тренировке команды, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Том Гуллитти. На россиянине больше нет «бесконтактного» джерси, но он по-прежнему частично работает по отдельной программе.



Свечников получил повреждение после драки с Александром Овечкиным в третьей игре серии. Сбросивший первым краги Овечкин уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров. Во втором матче серии (4:3 ОТ) капитан «Вашингтона» применил эффектный силовой приём против 19-летнего игрока «ураганов».



Ранее сообщалось, что Свечников может пропустить остаток серии. Следующая игра состоится завтра, 23 апреля, начало — в 02:00 мск.

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