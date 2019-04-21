Восьмилетний болельщик «Каролины» предложил Овечкину подраться

«Вашингтон Кэпиталз» провёл пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». Игра состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась с разгромным счётом 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) в пользу хозяев.

На четвёртом матче серии, который состоялся в Каролине, присутствовал молодой болельщик «ураганов», предложивший подраться капитану «столичной» команды Александру Овечкину.

«Овечкин, хочешь подраться? Мне восемь лет! Вперёд «ураганы», — было написано на плакате мальчика.

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В третьем матче серии Овечкин подрался с 19-летним форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым. Свечников получил повреждение после драки. Сбросивший первым краги Овечкин уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров. Во втором матче серии (4:3 ОТ) капитан «Вашингтона» применил эффектный силовой приём против 19-летнего игрока «ураганов».