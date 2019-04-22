Тренер «Калгари» забыл фамилию Загидулина

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» Билл Питерс не сумел вспомнить фамилию российского голкипера Артёма Загидулина, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Донна Спенсер.



Тренер сказал, что клуб подписал контракт с российским голкипером, но признался, что не помнит его фамилию.



В нынешнем сезоне 23-летний Загидулин провёл 25 матчей в регулярном чемпионате, одержав 13 побед. Загидулин отражал 92,4% бросков и пропускал 1,96 шайбы за игру. В плей-офф на счету вратаря 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,7. Действующий контракт игрока с уральским клубом истекает 30 апреля 2019 года. «Металлург» проиграл в первом раунда плей-офф КХЛ «Салавату Юлаеву» со счётом 2-4.



«Калгари» заключил контракт с голкипером Артёмом Загидулиным