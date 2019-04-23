«Каролина» — «Вашингтон»: Свечников не принимает участие в шестом матче серии

В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Подходит к концу первый период, счёт ничейный – 1:1. Во встрече не принимает участие российский форвард «ураганов» Андрей Свечников.

Свечников получил повреждение после драки с Александром Овечкиным в третьей игре серии. Сбросивший первым краги Овечкин уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров. Во втором матче серии (4:3 ОТ) капитан «Вашингтона» применил эффектный силовой приём против 19-летнего игрока «ураганов».

В трёх матчах плей-офф на счету второго номера драфта-2018 два гола и результативная передача при показателе полезности «+2».

«Вашингтон» ведёт в серии со счётом 3-2.